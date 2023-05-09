Політика

Всі члени НАТО підтримують вступ України до Альянсу але на запитання, коли, я не можу дати розклад, – Столтенберг

9 Травня 2023 20:17
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Усі країни НАТО підтримують ідею вступу України до альянсу, але відповісти на запитання про терміни поки що неможливо, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю газеті The Washington Post.

“По-перше, всі союзники по НАТО згодні з тим, що Україна стане членом альянсу. Всі союзники згодні з тим, що Україна має право обирати свій шлях, що це вирішувати не Москві, а Києву. І по-третє, всі союзники згодні з тим, що двері НАТО залишаються відкритими. Тоді питання в тому, коли, і я не можу дати вам розклад щодо цього”, – сказав Столтенберг, відповідаючи на запитання про реалістичний шлях вступу України до НАТО.

Як зазначив Столтенберг, “ми зараз працюємо з ними (Україною), щоб допомогти їм перейти від обладнання, доктрин і стандартів радянської епохи до доктрин і стандартів НАТО, зробити їхні Збройні сили сумісними з силами НАТО та допомогти їм у подальшому реформуванні й модернізації своїх оборонних та безпекових інституцій”.

Водночас генеральний секретар НАТО вкотре наголосив, що “нагальним завданням зараз є забезпечення перемоги України як суверенної, незалежної держави, тому що якщо Україна не переможе, то взагалі нічого буде обговорювати”.


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