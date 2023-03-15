Політика

Вселяє оптимізм. Резніков підсумував результати засідання “Рамштайну”

15 Березня 2023 19:25
50
читать на русском →
рамштайн, зброя

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що підсумки чергового засідання у форматі “Рамштайн” вселяють у нього оптимізм.

Про це Резніков написав у своєму Twitter.

“Рамштайн-10” вселяє оптимізм: посилення ППО, постачання боєприпасів, тренування та формування “броньованого кулака”, – написав глава Міноборони України.

Він подякував міністру оборони США Ллойду Остіну за визначне лідерство, а також висловив подяку “друзям з антикремлівської коаліції за вашу готовність стояти з Україною до нашої перемоги”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Березня 2023 19:25
50

Вселяє оптимізм. Резніков підсумував результати засідання “Рамштайну”
15 Березня 2023 20:53
1

Швеція передає Україні 10 танків Leopard, Норвегія – 2 системи ППО NASAMS, — Остін
15 Березня 2023 18:42
34

Сили оборони збили штурмовик Су-25 та уразили ЗРК й станцію радіоелектронної боротьби — Генштаб ЗСУ
15 Березня 2023 17:20
28

Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА
15 Березня 2023 16:07
50

У Харкові запускають наземний електротранспорт
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
Александр КИРШ

Мордор: вперёд — в 13-й век!
Віталій ПОРТНИКОВ

Укус Путина
Александр КИРШ

“Ошибочное” убийство любого путинского двойника: последствия
Денис КАЗАНСКИЙ

Неимоверная история происходит в Донецке
Александр КИРШ

Мордор, Запад и КНР готовятся предложить Украине «ничью»
усі думки