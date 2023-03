Вселяє оптимізм. Резніков підсумував результати засідання “Рамштайну”

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що підсумки чергового засідання у форматі “Рамштайн” вселяють у нього оптимізм.

Про це Резніков написав у своєму Twitter.

“Рамштайн-10” вселяє оптимізм: посилення ППО, постачання боєприпасів, тренування та формування “броньованого кулака”, – написав глава Міноборони України.

Він подякував міністру оборони США Ллойду Остіну за визначне лідерство, а також висловив подяку “друзям з антикремлівської коаліції за вашу готовність стояти з Україною до нашої перемоги”.

#Ramstein 10 inspires optimism:

strengthening air defense, ammo supplies, trainings & forming an “armored fist”.

Thank you to @SecDef for your outstanding leadership and to friends from the anti-kremlin coalition for your willingness to stand with Ukraine until our victory.