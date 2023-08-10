VPN заважає Кремлю контролювати інфополе в РФ, – британська розвідка

VPN дозволяє росіянам убезпечити себе та обійти цензуру в Росії − ймовірно, саме через це влада намагається закрити доступ до цієї технології, вважає розвідка Британії.

Цьому питанню присвятили розвідувальний огляд Міноборони Британії від 10 серпня.

Протягом минулого тижня російська влада ймовірно посилила спроби закрити доступ до VPN, віртуальних приватних мереж, оскільки були численні повідомлення, що в деяких регіонах Росії найбільш популярні VPN стали недоступними.

Аналітики зазначають, що у Росії VPN дуже популярні, хоча оголошені незаконними з 2017 року: це дозволяє користувачам зберігати приватність та обходити цензуру, зокрема отримувати доступ до альтернативних джерел інформації про війну і події у світі.

“VPN ймовірно є найбільшою проблемою для спроб російської влади встановити повний контроль за інформацією всередині країни. Окрім наростаючої технічної протидії, РФ також почала публічну інформаційну кампанію з метою відлякати громадян від VPN заявами про те, що вони нібито ставлять під загрозу свої персональні дані”, – йдеться в огляді.