Впевнений, у нас буде два-три типи винищувачів, – Резніков

Країни Заходу нададуть Україні кілька типів винищувачів. Один із них буде основним літаком для ЗСУ.

Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів у інтерв’ю німецькому виданню Bild.

“Я впевнений, що у нас буде два-три типи винищувачів. Буде один основний літак, і це залежатиме від того, який з них кращий для України. Для наших аеродромів, для наших інженерів, для обслуговування”, – сказав міністр оборони.

Резніков також прокоментував нинішню відмову Берліна надати літаки.

“Я пам’ятаю, що Німеччина не хотіла надсилати танки. Тепер у моїй країні є “Леопарди”, я особисто тестував “Леопард” із Німеччини”, – сказав він.

Незважаючи на складну ситуацію, Резніков вважає, що війна може закінчитися цьогорічною перемогою.

“Я оптиміст, я бачу ситуацію на полі бою, бачу розвиток підтримки і справді бачу, що є шанс, що ця війна закінчиться нашою перемогою цього року. Я серйозно думаю про це, я багато знаю, і це вселяє в мене оптимізм. Оптиміст – це поінформований реаліст”, – заявив міністр.

За його словами, “єдиний сценарій на майбутнє – звільнення всіх наших тимчасово окупованих територій. До наших міжнародно визнаних кордонів 1991 року”.

Міністр оборони також розповів про дебати про те, що Україна має вести перемовини із кремлівським диктатором Володимиром Путіним, і дав зрозуміти, що цього ніколи не станеться.

“Мій президент дав зрозуміти, що ми не вестимемо переговори з нинішнім главою Кремля. Україна готова вести переговори про відшкодування збитків, міжнародний трибунал і відповідальність за воєнні злочини Кремля, так звану Нюрнберзьку угоду 2”, – додав він.

Резніков також зазначив, що не бачить загрози з боку тактичної ядерної зброї Росії.

“Вони отримали чіткий сигнал від Китаю та Індії про ядерну зброю. Це блеф, я знаю росіян. Використання ядерної зброї не дасть їм того, чого вони хочуть”, – сказав він.