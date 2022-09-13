Політика

Вірменія втратила щонайменше 49 солдатів у нових боях з Азербайджаном

13 Вересня 2022 13:28
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Вірменія втратила щонайменше 49 солдатів під час останніх сутичок на кордоні з Азербайджаном, заявив прем’єр-міністр Нікол Пашинян на тлі міжнародних закликів до негайного припинення бойових дій між країнами, повідомляє Радіо Свобода.

У своїй промові перед парламентом Вірменії Пашинян сказав, що Баку вночі атакував позиції Вірменії і що бої тривають.

«Наразі ми маємо 49 (солдатів) убитих, і, на жаль, це не остаточна цифра», – сказав Пашинян у парламенті.

Раніше Міністерство оборони Азербайджану заявило, що його війська відповідають на провокацію Вірменії, і заперечило звинувачення про завдання ударів по цивільній інфраструктурі.

«Збройні сили Азербайджану вживають обмежених і цілеспрямованих заходів, нейтралізуючи вогневі позиції Вірменії», – йдеться в заяві.

У міністерстві також повідомили, що є втрати серед азербайджанських військовослужбовців, але цифр не навели.

Вірменія і Азербайджан звинуватили одне одного в останньому загостренні ситуації.

Напруга між двома країнами зберігається впродовж десятиліть через Нагірний Карабах. Це етнічний вірменський регіон, який, за нормами міжнародного права, є частиною Азербайджану, але вийшов з-під контролю Баку на початку 1990-х років.

Восени 2020 року відбулася шеститижнева війна, яка забрала життя понад 6500 людей. Бойові дії завершилися припиненням вогню за посередництва Росії, згідно з яким вірмени передали Азербайджану території, які вони контролювали протягом десятиліть. Росія розмістила в анклаві 2000 своїх військових, яких називає «миротворцями».

Більша частина колишньої Нагірно-Карабахської автономної області залишається під контролем етнічних вірмен. Попри угоду, ситуація на кордоні залишається напруженою.


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