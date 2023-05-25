Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності країн

Єреван та Баку змогли домовитися про взаємне визнання територіальної цілісності країн.
Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.
За його словами, Вірменія готова до розблокування всіх транспортних та економічних коридорів. Країна також готова для відкриття регіональних комунікацій у рамках суверенітету країн.
При цьому президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що існують передумови нормалізації взаємовідносин між Єреваном і Баку на основі взаємного визнання територіальної цілісності.
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