Політика

Війна Росії проти України стала головною темою зустрічі Байдена й Столтенберга

14 Червня 2023 07:39
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нато, війна

Президент США Джо Байден і генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорили наслідки російської війни, багатоформатне посилення оборонних можливостей України, а також зміцнення Альянсу.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.

«Лідери обговорили наслідки війни Росії проти України для трансатлантичної безпеки, а також важливість подальшого посилення можливостей для стримування та оборони НАТО»,- зазначається у повідомленні.

Сторони також привітали зусилля союзників і партнерів щодо підтримки України на двосторонньому рівні. Крім того, президент США і генсек НАТО обговорили необхідність виконання членами Альянсу зобов’язань щодо оборонних інвестицій, підтверджених на Вельському саміті у 2014 році.


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