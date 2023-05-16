Політика

Війна продовжуватиметься, щоб не було обстрілів Росії, – Пєсков

16 Травня 2023 14:09
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війна, росія

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ продовжуватиме війну з Україною, аби запобігти обстрілам своїх прикордонних областей.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Таким чином прессекратар Володимира Путіна відповів на прохання прокоментувати ситуацію в Белгородскій області РФ, яку нібито постійно обстрілюють українські військові.

“Загалом ми природно найрішучішим чином це засуджуємо. Продовжується “спеціальна військова операція” і продовжуватиметься, щоб цього не було”, – сказав Пєсков.

Влада Белгородської області регулярно звинувачує Україну в обстрілах.


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