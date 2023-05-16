Війна продовжуватиметься, щоб не було обстрілів Росії, – Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ продовжуватиме війну з Україною, аби запобігти обстрілам своїх прикордонних областей.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Таким чином прессекратар Володимира Путіна відповів на прохання прокоментувати ситуацію в Белгородскій області РФ, яку нібито постійно обстрілюють українські військові.
“Загалом ми природно найрішучішим чином це засуджуємо. Продовжується “спеціальна військова операція” і продовжуватиметься, щоб цього не було”, – сказав Пєсков.
Влада Белгородської області регулярно звинувачує Україну в обстрілах.