Політика

Валюта, зброя та перуки: ЗМІ показали, що знайшли у Пригожина під час обшуку Прокремлівське видання «Известия» опублікувало фото нібито особняка та офісу Пригожина, де проводились обшуки кремлівськими силовиками. У будинку голови приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина виявили арсенал зброї, перуки, пачки валюти, особисту кімнату для молитов та медичний кабінет. Також в одній із кімнат стоїть сувенірна кувалда. За даними іншого російського видання «Фонтанка», Пригожину все повернули, зокрема й зброю. На федеральному телебаченні РФ почали критикувати бізнесмена Євгена Пригожина. За даними російських журналістів, «Конкорд» уклав контракт із державою на 845 мільярдів рублів.



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