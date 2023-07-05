Валюта, зброя та перуки: ЗМІ показали, що знайшли у Пригожина під час обшуку

Прокремлівське видання «Известия» опублікувало фото нібито особняка та офісу Пригожина, де проводились обшуки кремлівськими силовиками.
У будинку голови приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина виявили арсенал зброї, перуки, пачки валюти, особисту кімнату для молитов та медичний кабінет. Також в одній із кімнат стоїть сувенірна кувалда.
За даними іншого російського видання «Фонтанка», Пригожину все повернули, зокрема й зброю.
На федеральному телебаченні РФ почали критикувати бізнесмена Євгена Пригожина. За даними російських журналістів, «Конкорд» уклав контракт із державою на 845 мільярдів рублів.