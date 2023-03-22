“Вагнер” у найближчі тижні може залишитися без більшості зеків, – ISW

У найближчі тижні ПВК “Вагнер” може втратити більшу частину найманців з числа завербованих в’язнів, оскільки у них закінчуються шестимісячні військові контракти, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

В інституті наголосили, що, за оцінками Міністерства оборони Великої Британії, тисячі засуджених “вагнерівців”, які були завербовані восени 2022 року, будуть помилувані і звільнені, оскільки ПВК, схоже, дотримується своєї обіцянки звільняти засуджених після шести місяців служби.

Міноборони Великобританії прогнозує, що відтік засуджених погіршить кадровий дефіцит “Вагнера”, оскільки Кремль заблокував ПВК можливість надалі набирати ув’язнених.

Аналітики нагадали, що 27 січня президент РФ Володимир Путін здійснив превентивне помилування російських засуджених, які беруть участь у бойових діях в Україні.

“Заява Кремля збігається з хронологією, коли Путін вирішив повністю дистанціюватися від засновника “Вагнера” Євгена Пригожина після захоплення Соледара у Донецькій області 12-13 січня.

Кремль, ймовірно, навмисно санкціонував оприлюднення інформації про дострокове помилування, щоб заохотити більше засуджених “Вагнера” звільнитися після закінчення терміну їхніх контрактів і ще більше послабити сили ПВК Пригожина”, – резюмували експерти ISW.

Ключові висновки

Президент РФ Володимир Путін, схоже, створює умови для перетворення Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй на зброю як метод демонстрації російської сили напередодні вступу Росії в головування, що чергується в РБ ООН у квітні.

Звіти другого дня візиту голови КНР Сі Цзіньпіна до російського диктатора Володимира Путіна, як і раніше, свідчать про те, що Путіну не вдалося забезпечити безмежне двостороннє партнерство з Китаєм, на яке він, ймовірно, сподівався.

Путін брехливо зобразив постачання Заходом боєприпасів зі збідненим ураном (не придатних для використання в ядерній чи радіологічній зброї) Україні як значну ескалацію, щоб підтримати інформаційні операції, спрямовані на стримування західної допомоги Україні у сфері безпеки та покладення тягаря переговорів на Захід.

Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ та Росгвардія порушили кримінальну справу стосовно заступника командувача Центрального округу Росгвардії генерал-майора Вадима Драгомирецького.

Міністерство оборони США оголосило, що воно санкціонувало скорочення президентських видатків, щоб надати Україні допомогу в галузі безпеки на суму близько 350 мільйонів доларів.

Війська РФ продовжували обмежені наступальні дії на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна.

Російські сили не досягли будь-яких підтверджених успіхів у Бахмуті або навколо нього і продовжували наступальні операції на околицях Донецька.

Кремль продовжує криптомобілізаційні кампанії з набору чоловіків по всій РФ на службу за контрактом, щоб уникнути оголошення другої хвилі мобілізації.

Російська окупаційна “влада” продовжує сприяти депортації українських дітей до РФ.