В УПЦ МП заявили, що їм закрили доступ до печер і мощів Києво-Печерської лаври

Ченцям і вірянам Української православної церкви, афілійованої з Російською православною церквою, із 21 березня заборонили заходити в печери Києво-Печерської лаври.

“20 березня 2023 року від керівництва національного заповідника “Києво-Печерська лавра” на адресу монастиря надійшов лист з повідомленням про те, що віднині доступ до Ближніх та Дальніх печер музеєм буде припинений через роботу комісії, яка визначатиме рівень збереженості “культурних цінностей” (саме так представники Мінкульту та заповідника називають мощі преподобних та інші святині).

Також у зв’язку із цим припиняється доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських (Теплий храм). Тобто молитва в цих храмах буде неможлива”, – йдеться у повідомлені УПЦ МП.

Голова Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент повідомив, що комісія працює з 20 березня, дата закінчення її роботи невідома, але під час роботи комісії віряни не зможуть поклонятися мощам.

У листі чиновника Мінкульту повідомляється, що внаслідок створення комісії, яка буде визначати “наявність, збереженість та стан збереження культурних цінностей”, “доступ до об’єктів (тобто, храмів та печер) буде обмежено”.

В УПЦ МП занепокоєні тим, яким методом визначатимуть стан збереженості нетлінних мощів “преподобних Печерських”.