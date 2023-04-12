Політика

В України чудовий план контрнаступу. ЗСУ мають можливості для успіху, – Остін

12 Квітня 2023 16:26
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війна

Україна має чудовий план контрнаступу, а витік секретних документів США не вплине на плани військового керівництва у Києві. Про це на брифінгу повідомив голова Пентагону Ллойд Остін.

За його словами, нещодавно він говорив з міністром оборони Олексієм Резніковим, а витік документів Пентагону не вплине на цілі українського керівництва.

“І я повністю впевнений, що вони досягнуть того, чого досягають хороші лідери. Україна має чудовий план для того, щоб розпочати активні операції, але щодо його деталей обізнані лише президент Зеленський і його оточення в державному керівництві”, — сказав Остін.

Він зазначив, що Збройні Сили України мають багато можливостей для успіху, а союзники навчили “величезну” кількість бійців та надали значну кількість західних платформ.

“В Україні відчувають, що перебувають у досить хорошому стані. Ми зосереджуватимемося на подальшому забезпеченні допомоги, щоб вони могли досягти успіху, незалежно від того, коли вони ухвалять рішення розпочати наступальні операції”, — резюмував глава Пентагону.


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В України чудовий план контрнаступу. ЗСУ мають можливості для успіху, – Остін
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