Політика

В Україні остаточно заборонили діяльність “ОПЗЖ”

15 Вересня 2022 19:50
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15 вересня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» («ОПЗЖ») і таким чином, остаточно заборонив її діяльність в нашій країні.

Рішення про заборону функціонування «ОПЗЖ» було прийнято на підставі указу Президента та рішення РНБО. Вони ґрунтувалися на доказах її деструктивної діяльності, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці.

Йдеться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики росії, як на рівні керівництва, так і рядових її членів.


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