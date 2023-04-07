Політика

В Україні фактично немає олігархів, але є ризики появи нових, – Bloomberg

7 Квітня 2023 07:46
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Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії українські олігархи втратили активи й політичний вплив і тому фактично перестали бути олігархами. Однак зберігаються ризики появи нових олігархів в Україні.

Про це пише видання Bloomberg.

Видання наголошує, що у грудневому звіті Міжнародний валютний фонд назвав відновлення в Україні “олігархічних інтересів” одним з ризиків для реформ та майбутньої підтримки донорів.

Колишня керівниця НБУ Валерія Гонтарева сказала Bloomberg, що розкрадання грошей, які виділятимуться на так званий “план Маршалла”, може стати серйозною загрозою для України. На її думку, “донори не бояться старих олігархів, вони бояться нових”.

Агентство пише, посилаючись на неназваного європейського дипломата, що країни G7 чинять тиск на українську владу з вимогою відновити реформи й боротьбу з корупцією.

“Україна досі має проблеми з очищенням судової та податкової систем, а також з діджиталізацією державних процесів, яка має на меті забезпечити прозорість. Через це майбутнє України знову може зіпсувати корупція”, – вважає видання.

Bloomberg відзначає, що Україна стає все більш централізованою і мілітаризованою державою, а Володимир Зеленський веде політику, яка може завадити повоєнній лібералізації.

“Уряд фактично взяв під повний контроль великі держкомпанії, зокрема “Укрнафту” та “Укртатнафту”, які раніше були у сфері інтересів Ігоря Коломойського”, – йдеться у публікації.

Формування нового олігархічного класу може негативно вплинути на перспективи України, оскільки гальмуватиме надходження закордонних інвестицій та демонополізацію ринку, пише видання.


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