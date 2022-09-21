В ОП відреагували на оголошення часткової мобілізації в росії

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував оголошення часткової мобілізації в російській федерації.

Коментар він оприлюднив у Твітері.

“Йшов 210-й день “триденної війни”. росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, тюрму за дезертирство, спецзагони для “опущених” у ПВК. Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору”, – зазначив Подоляк.

Йшов 210-й день «триденної війни». Росіяни, які вимагали знищити 🇺🇦, врешті отримали:

1. Мобілізацію.

2. Закриті кордони, блокування банківських рахунків.

3. Тюрму за дезертирство.

4. Спецзагони для «опущених» у ПВК.



Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 21, 2022