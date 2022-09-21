Політика

В ОП відреагували на оголошення часткової мобілізації в росії

21 Вересня 2022 10:14
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Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував оголошення часткової мобілізації в російській федерації.

Коментар він оприлюднив у Твітері.

“Йшов 210-й день “триденної війни”. росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, тюрму за дезертирство, спецзагони для “опущених” у ПВК. Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору”, – зазначив Подоляк.


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