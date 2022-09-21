В ОП відреагували на оголошення часткової мобілізації в росії

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував оголошення часткової мобілізації в російській федерації.
Коментар він оприлюднив у Твітері.
“Йшов 210-й день “триденної війни”. росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, тюрму за дезертирство, спецзагони для “опущених” у ПВК. Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору”, – зазначив Подоляк.
Йшов 210-й день «триденної війни». Росіяни, які вимагали знищити 🇺🇦, врешті отримали:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 21, 2022
1. Мобілізацію.
2. Закриті кордони, блокування банківських рахунків.
3. Тюрму за дезертирство.
4. Спецзагони для «опущених» у ПВК.
Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору