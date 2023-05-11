Усі обіцяні танки Challenger 2 прибули в Україну, – Воллес

Усі обіцяні британські основні бойові танки Challenger 2, а також запасні частини до них прибули в Україну.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, виступаючи 11 травня в Палаті громад.

За його словами, українські військові пройшли навчання та тренування на танках як у Великій Британії, так і на батьківщині.

Challenger 2 – основний бойовий танк третього покоління сухопутних військ Великої Британії, який перебуває на озброєнні армій Сполученого Королівства та Оману, а тепер і України. Екіпаж складається з чотирьох людей. Танк має запас ходу у 550 км (340 миль) і може розвивати максимальну швидкість по дорозі до 59 км/год. Також його оснащено 120-міліметровою танковою гарматою L30A1 довжиною 55 калібрів.