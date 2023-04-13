УПЦ МП звернулася до омбудсмена щодо дискримінації

Монастир Української Православної Церкви (московського патріархату), який діє на території Києво-Печерської лаври, звернувся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця із заявою про порушення права на свободу совісті, віросповідання та дискримінації.

Про це повідомили в офісі омбудсмена.

За зверненням Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічого монастиря) УПЦ МП відкрили провадження омбудсмена. У його межах направили відповідні запити до Міністерства культури, Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра», Нацполіції, Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, СБУ та Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

При цьому, в офісі омбудсмена заявили, що їх представник долучений до Міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій та рекомендацій щодо організації виконання окремих завдань, пов’язаних з діяльністю релігійних організацій в Україні.

Саме ця група за результатами перевірки рекомендувала Кабміну розірвати договір з УПЦ МП в односторонньому порядку.

Представники омбудсмена приїжджали до заповідника для перевірки додержання прав і свобод людини та громадянина у зв’язку припиненням договору.

Омбудсмен Лубінець також заявив, що минулого року ініціював проведення зустрічі з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій (куди входить УПЦ МП), де наголосив, що готовий особисто зустрітись з представниками будь-яких релігій та конфесій.

«Багато представників релігійних громад вийшли на мене з відповідними пропозиціями та провели зустрічі. На жаль, від представників УПЦ такої ініціативи не було. Вкотре наголошую на своїй відкритості до спілкування з представниками всіх релігій та конфесій, зокрема щодо висловлених мною позицій», — заявив омбудсмен.