Українських військовополонених в Угорщині залякували покаранням в Україні та поверненням на фронт — ЗМІ

На українських військовополонених, яких росія передала Угорщині без погодження з Україною, чинили психологічний тиск — бійців переконували не повертатися на Батьківщину, бо там їх нібито судитимуть за дезертирство чи відправлять одразу на фронт.

Про це пишуть Kyiv Independent та угорська служба «Радіо Свободи» із посиланням на джерела.

Наразі в Україну повернулися п’ятеро з 11 українських військовополонених. Як розповів речник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, чоловіки зв’язалися з Міністерством закордонних справ України, яке організувало їхнє повернення додому.

Місцеперебування ще шістьох бійців, які теоретично могли переїхати навіть до інших країн Шенгенської зони, станом на 1 серпня невідоме, пише Kyiv Independen.

«Радіо Свободи» зазначає, що кілька джерел вказують: попри угорські прізвища, лише один із військовополонених говорив угорською та мав подвійне громадянство. Решту ідентифікували як представників русинської громади.

За даними дипломатичних джерел, військовополонених намагалися переконати, що в разі повернення в Україну їх відправлять на фронт або судитимуть як дезертирів. Одне джерело стверджує, що на українців навіть чинився тиск, щоб вони взяли угорське громадянство.

Речник МЗС України Олег Ніколенко підтвердив, що полонені під час перебування в Угорщині піддавалися психологічним маніпуляціям.

«Ми маємо інформацію, і це підтверджують ті, хто повернувся в Україну, що на них чинився психологічний тиск, що вони отримували викривлену інформацію. Ми також знаємо, що ними маніпулювали й тими, хто залишився в Угорщині, продовжують маніпулювати», — розповів речник МЗС.

За словами Яценка, п’ятеро бійців, які повернулися в Україну, наразі проходять фізичну та психічну реабілітацію.

«Вони отримають всю необхідну реабілітацію, згідно з нашими державними програмами допомоги тим, хто повернувся з полону держави-агресора», — наголосив Яценко.

Як додає Kyiv Independen, росія та Угорщина бажали дискредитувати Україну, показавши, що вона змушує воювати етнічних угорців проти їхньої волі.

Водночас «Радіо Свободи» зазначає, що закарпатські угорці мало представлені в українській армії. Більшість із них воюють у складі 101-ї Закарпатської бригади територіальної оборони та 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Посол України в Угорщині, професор Ужгородського національного університету Федір Шандор, який після російського вторгнення добровільно став до лав війська, розповів, що в бойових діях могли брати участь близько 400 закарпатських угорців. За його даними, 31 з них загинув.