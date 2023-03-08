Україні потрібні мільйони снарядів, – Резніков

Україна розраховує якнайшвидше отримати від європейських союзників засоби ППО, боєприпаси та мільйон снарядів калібру 155 мм.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков напередодні неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Стокгольмі.

“Ми обговоримо з нашими друзями й партнерами, з міністрами оборони ЄС, наші пріоритети. Пріоритетом номер один є системи протиповітряної оборони, а також боєприпаси, боєприпаси та ще раз боєприпаси. Саме тому я підтримую ініціативу мого друга Ханно Певкура (міністра оборони Естонії) про поставки 1 мільйона снарядів для артилерійських систем калібру 155 мм”, – заявив Резніков.

Міністр наголосив на важливості продовження поставок в Україну броньованих БМП та танків, які допоможуть створити “сталевий кулак” напередодні контрнаступу.

Водночас Резніков зауважив, що як юрист вважає важливим дотримання усіх правових процедур й правил щодо поставок військової допомоги, однак необхідно також враховувати обставини воєнного часу, коли швидкість поставок має вирішальну роль.

“Як Єнс Столтенберг (Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО) сказав нам у Брюсселі під час минулої зустрічі у форматі “Рамштайн”, час зберігає життя. Саме тому нам потрібно рухатися вперед так швидко, як це можливо”, – додав міністр.