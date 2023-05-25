Політика

Україні найбільше потрібні радари, снаряди, амуніція та ППО, – Остін

25 Травня 2023 16:55
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зброя, рамштайн

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що темою сьогоднішнього “Рамштайну” буде передача Україні радарів, снарядів, амуніції та протиповітряної оборони. Про це він повідомив на відкритті онлайн-засідання контактної групи країн-союзників України.

За його словами, партнери говоритимуть про поточні потреби Сил оборони України — це зміцнення системи ППО.

Він зазначив, що сьогодні Україна “найбільше” потребує радарів, амуніції, ППО та артилерійських снарядів калібру 155 мм.

“Реалії показують, що сьогодні для України визначальною є робота ППО. Росія продовжує використовувати гіперзвукові ракети, щоб бити по мирних містах, але завдяки системам Patriot Україна може на 100% їх збивати”, — сказав Остін.

Також глава відомства заявив, що союзники продовжать навчати українських воїнів на своїх полігонах та техніці, а президент США Джо Байден пообіцяв прискорити цей процес.

“Ми працюватимемо на перспективу, щоб Україна могла дати відсіч будь-якій атаці”, — резюмував він.


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