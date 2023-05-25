Політика

Україна відкриє посольство в Руанді

25 Травня 2023 21:27
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мзс, африка

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здійснив перший в історії візит до Руанди, де провів переговори з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Вінсентом Бірутою.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

“Після ретельного аналізу ми запланували відкриття нових посольств в африканських країнах, одне з яких відкриємо в Руанді. Руандійська сторона вже надала офіційну згоду на створення української дипломатичної місії в Кігалі”, – повідомив глава МЗС України.

Кулеба став першим міністром закордонних справ України, який здійснив візит до Руанди з часу встановлення дипломатичних відносин.

Візит відбувся в День Африки та 60-ї річниці заснування Організації Африканської Єдності (Африканського Союзу).

Зазначається, що під час переговорів міністри детально обговорили Формулу миру президента України Володимира Зеленського. Кулеба запросив Руанду приєднатися до її втілення.

“Перемога України дозволить суттєво зменшити негативний вплив Росії на Африканському континенті, яка за допомогою бойовиків ПВК “Вагнер” дестабілізує внутрішню ситуацію в низці африканських країн та займається незаконним видобутком їхніх корисних копалин. Критично важливо обʼєднати наші зусилля задля протидії спільним викликам і загрозам”, – додав міністр.


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