Україна відкриє посольства в 10 африканських країнах

Україна у 2023 році відкриє посольства у десяти країнах Африки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до послів України “Війна і нові горизонти у світі”.

“Наступного року ми будемо збільшувати нашу діяльність. Особлива увага тим регіонам і тим континентам, де наші інтереси, поки що, представленні менше ніж нам необхідно для блага України і нашого захисту від агресії Росії. Зокрема, Африка.

Ми вже перезавантажуємо відносини з десятками країн Африки. Наступного року ми маємо це посилити. Вже визначені 10 держав, де будуть відкриті нові посольства України в Африці. Також ми розробили концепцію Торговельного дому “Україна-Африка”, – сказав Зеленський.

Він додав, що сукупно із уже наявними представництвами у 10 країнах Африки, Україна має досягти представлення у 30 країнах цього континенту.