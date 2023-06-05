Україна створила мережу агентів у Росії та надає їм дрони для атак, – CNN

Україна розвинула мережу власних агентів усередині Росії, які працюють над проведенням диверсій проти ворожих цілей. Країна почала надавати їм безпілотники для організації атак.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, ознайомлені з даними американської розвідки.

Офіційні особи США вважають, що проукраїнські агенти всередині Росії здійснили атаку безпілотників на Кремль на початку травня, запустивши безпілотники з території Росії, а не доставляючи їх з України до Москви.

При цьому незрозуміло, чи інші атаки безпілотників, в тому числі та, що була спрямована на Москву та область, і інший удар по нафтопереробних заводах на півдні Росії, також були здійснені з території Росії чи здійснені цією мережею проукраїнських оперативників.

Проте офіційні особи США вважають, що Україна розвинула диверсійні осередки всередині Росії, які складаються з проукраїнських симпатиків і оперативників, які добре навчені веденню такого роду війни.

Вважається, що Україна надала їм дрони українського виробництва. Так, двоє американських чиновників заявили CNN, що немає жодних доказів того, що будь-які удари з безпілотників були нанесені з використанням наданих США дронів.

Офіційні особи не можуть однозначно сказати, як Україні вдалося відправити безпілотники в тил ворога, але два джерела повідомили CNN, що вона встановила добре відпрацьовані контрабандні маршрути, які можна використовувати для відправки безпілотників або компонентів до Росії, де вони потім могли бути зібрані.

Співробітник європейської розвідки зазначив, що російсько-український кордон великий і його дуже важко контролювати, що робить його придатним для контрабанди.

“Ви також повинні враховувати, що це периферійна територія Росії. Виживання – проблема кожного, тому готівка творить чудеса”, – сказав він.

Невідомо, хто саме контролює ці активи, хоча офіційні особи США вважають, що до цього причетні українські розвідники. Президент України Володимир Зеленський встановив загальні параметри того, що має право робити його служби безпеки та розвідки, повідомили два джерела, але не кожна операція потребує його підпису.