Україна стала третьою країною у світі серед найбільших імпортерів зброї

Україна посіла третє місце серед імпортерів зброї у світі у 2022 році, її випереджають лише Катар та Індія.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на звіт, опублікований дослідницьким інститутом SIPRI у Стокгольмі 13 березня.

Як зазначається, з 1991 року до кінця 2021 року Україна імпортувала мало основних озброєнь.

Внаслідок військової допомоги США та багатьох європейських держав після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Україна стала третьою з найбільших імпортерів основних озброєнь у 2022 році (після Катару та Індії) та 14-ї – за період з 2018-го до 2022 року.

“На Україну припадає 2,0% світового імпорту озброєнь за п’ятирічний період”, – йдеться у звіті SIPRI.

Згідно зі звітом, з 29 держав, які постачали Україні у 2022 році озброєння, основними постачальниками були США, на частку яких припало 35% всього українського імпорту озброєнь протягом року, Польща (17%), Німеччина (11%), Велика Британія (10%) та Чехія (4,4%).

Багато з озброєнь, поставлених у 2022 році – ті, що були у використанні, взяті з існуючих запасів, у тому числі 228 артилерійських гармат і приблизно 5000 керованих артилерійських ракет з США, 280 танків з Польщі та понад 7000 протитанкових ракет з Великої Британії.

Також було поставлено деякі нові озброєння, такі як системи ППО з Німеччини, Польщі, Великої Британії та США.

У багатьох випадках постачання зброї однією державою фінансувалося іншими державами або Європейським Союзом через Європейський фонд миру.

Наприклад, до кінця 2022 року ЄС виділив 3,1 млрд євро на військову техніку для України.

У SIPRI зазначають, що Україна не отримала всіх видів озброєнь, які просила надати, і на різних етапах 2022 року між державами існували розбіжності відносно того, що вони були готові поставити.

Наприклад, якщо Польща та Чехія поставили Україні танки у першій половині 2022 року, то Німеччина, Великобританія та США вирішили зробити це лише наприкінці 2022 чи на початку 2023 року.

Станом на кінець 2022 року постачальники все ще не були готові поставити зброю з можливістю завдання ударів великої дальності, такої як бойові літаки та ракети великої дальності для наземних атак.

У SIPRI наголошують, що постачання зброї Україні 2022 року було життєво важливим для українських зусиль з зупинки російського наступу.

Загалом імпорт основних озброєнь європейськими державами збільшився на 47%, якщо порівнювати періоди 2013–2017 та 2018–2022 років, тоді як глобальний рівень міжнародних постачань зброї знизився на 5,1%.

У світовому експорті озброєнь частка США збільшилася з 33 до 40 відсотків, а частка Росії скоротилася з 22 до 16 відсотків.

“Незважаючи на те, що постачання зброї в глобальному масштабі скоротилося, постачання до Європи різко зросло через напруженість у відносинах між Росією та більшістю інших європейських держав”, – сказав старший науковий співробітник програми SIPRI з передачі зброї Пітер Д. Веземан.