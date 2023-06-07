Україна ще не розпочала контрнаступ. Коли почнеться, всі побачать – Данілов

Україна ще не розпочала запланованого контрнаступу, мета якого – відвоювати території, окуповані Росією. Коли він розпочнеться, це стане очевидним для всіх. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у коментарі Reuters.

Як зазначається, Данілов у коментарі для західних ЗМІ спростував заяви російських офіційних осіб про те, що контрнаступ України нібито вже розпочався.

“Все це неправда. Коли все це почнеться, вирішать наші військові, – сказав секретар РНБО. – Коли ми почнемо контрнаступ, усі про це дізнаються, всі це побачать”.

Данілов зазначив, що російські офіційні особи помилково сприйняли локальні українські наступальні дії на одній із ділянок фронту за початок більшої операції.