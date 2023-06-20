Україна повернула з Угорщини трьох військовополонених

Трьох українських військовополонених, яких Росія передала Угорщині, удалося вивезти на територію нашої країни.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook.

“Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених. Вони вже перебувають на українській території, їм надається всіляка підтримка”, – написав Ніколенко.

Він також зазначив, що українські дипломати спільно з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими продовжують вживати заходів для того, щоб звільнити решту українських полонених, яких вивезли з Росії до Угорщини.