Політика

Україна повернула з Угорщини трьох військовополонених

20 Червня 2023 18:21
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Угорщина, полон

Трьох українських військовополонених, яких Росія передала Угорщині, удалося вивезти на територію нашої країни.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook.

“Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених. Вони вже перебувають на українській території, їм надається всіляка підтримка”, – написав Ніколенко.

Він також зазначив, що українські дипломати спільно з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими продовжують вживати заходів для того, щоб звільнити решту українських полонених, яких вивезли з Росії до Угорщини.


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