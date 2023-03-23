Політика

Україна подала до Фінляндії запит на винищувачі F/A-18, – ЗМІ

23 Березня 2023 12:19
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зброя, франція

Україна подала до Фінляндії запит щодо винищувачів F/A-18 Hornet. Наразі йдеться лише про обговорення можливості передачі цих літаків.

Про це повідомляє видання Helsingin Sanomat.

Вказано, що запит України про обговорення – це реакція на слова прем’єр-міністра Фінляндії, яка допустила можливість передачі Києву Hornet.

“Запит надійшов після того, як прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марі обговорила з президентом України Володимиром Зеленським можливість передачі країні винищувачів Hornet”, – йдеться в повідомленні.

Як інформує видання, посилаючись на власні джерела, йдеться про запит на тристоронні переговори між Фінляндією, Україною та США щодо цих бойових літаків.


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