Україна подала до Фінляндії запит на винищувачі F/A-18, – ЗМІ

Україна подала до Фінляндії запит щодо винищувачів F/A-18 Hornet. Наразі йдеться лише про обговорення можливості передачі цих літаків.

Про це повідомляє видання Helsingin Sanomat.

Вказано, що запит України про обговорення – це реакція на слова прем’єр-міністра Фінляндії, яка допустила можливість передачі Києву Hornet.

“Запит надійшов після того, як прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марі обговорила з президентом України Володимиром Зеленським можливість передачі країні винищувачів Hornet”, – йдеться в повідомленні.

Як інформує видання, посилаючись на власні джерела, йдеться про запит на тристоронні переговори між Фінляндією, Україною та США щодо цих бойових літаків.