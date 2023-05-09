Політика

Україна очікує політичного запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі — Стефанішина

9 Травня 2023 17:47
21
читать на русском →
нато

Україна розраховує отримати політичне запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11−12 липня.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

За її словами, влада України впевнена, що зараз немає жодних об’єктивних причин для того, щоб не запрошувати нашу країну до НАТО.

«Тобто політичне запрошення України до НАТО можливе і ми його чекатимемо у Вільнюсі. Сподіваємось, що союзники будуть готові обговорити це на саміті», – додала Стефанишина.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Травня 2023 16:30
49

CША надають Україні новий пакет військової допомоги на 1,2 мільярди доларів
9 Травня 2023 19:00
10

Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка, – Генштаб
9 Травня 2023 18:02
13

Уряд зробить відкритою інформацію про закупівлі продуктів харчування для армії
9 Травня 2023 15:09
17

Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною
9 Травня 2023 14:23
33

Зеленський вважає, що час розпочати переговори про членство України в ЄС
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
усі думки