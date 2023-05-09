Україна очікує політичного запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі — Стефанішина

Україна розраховує отримати політичне запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11−12 липня.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

За її словами, влада України впевнена, що зараз немає жодних об’єктивних причин для того, щоб не запрошувати нашу країну до НАТО.

«Тобто політичне запрошення України до НАТО можливе і ми його чекатимемо у Вільнюсі. Сподіваємось, що союзники будуть готові обговорити це на саміті», – додала Стефанишина.