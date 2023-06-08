Україна невдовзі отримає допомогу НАТО для подолання наслідків російського теракту на Каховській ГЕС

Україна передала НАТО список термінових гуманітарних потреб для подолання наслідків підриву Росією греблі Каховської ГЕС і найближчим часом отримає допомогу в рамках Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи, повідомила пресслужба МЗС України.

Про це йшлося на терміновому засіданні Комісії Україна-НАТО, скликаному з ініціативи української сторони. У засіданні взяв участь глава МЗС України Дмитро Кулеба.

“Україна подала запит до Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи, в якому окреслила конкретні потреби української сторони. Я вдячний НАТО та окремим союзникам за їхню швидку готовність допомогти Україні задля подолання наслідків теракту Росії на Каховській ГЕС”, – заявив міністр.

Кулеба наголосив, що Каховська катастрофа демонструє відсутність меж у вчиненні Росією злочинів. За його словами, допоки Росія окупує українську землю, загроза нових російських злочинів зберігатиметься. Саме тому критично важливе значення має допомога союзників НАТО для звільнення всієї території України.

“Я закликаю партнерів до подальшого зміцнення обороноздатності України, зокрема продовжити якнайшвидше постачання артилерійських боєприпасів та гармат 155-го калібру”, – наголосив міністр.

Глава МЗС України також закликав партнерів ухвалити на саміті НАТО у Вільнюсі рішення, що наближають вступ України до Альянсу. На його думку, членство України в НАТО приносить користь Альянсу, оскільки Україна вже сьогодні робить значний внесок у євроатлантичну безпеку, діє за стандартами НАТО і використовує натовське озброєння.

“Членство України допоможе запобігти майбутнім війнам після того, як ця війна закінчиться перемогою нашої держави. Україна в складі Альянсу буде надійним щитом, який захищатиме його східний фланг та зможе ефективно стримувати потенційного агресора. Немає сумнівів, що членство України зробить НАТО сильнішим. Насправді ми вже посилюємо Альянс, захищаючи його членів від потенційних нових хвиль російської агресії, а також ділячись воєнним досвідом”, – наголосив Кулеба.