Політика

Україна наступного року може отримати ATACMS та західні танки: Кулеба розповів, від чого це залежить

30 Грудня 2022 10:28
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зброя, мзс

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наступного року Україна отримає ракети ATACMS та західні танки, але все залежатиме від ситуації на полі бою.

В інтерв’ю РБК-Україна він сказав, що має впевненість, що союзники передадуть Україні танки західного зразка, ракети ATACMS і сучасні ударні дрони.

“Коли ми почали про Patriot говорити з американцями, ми чули  „ні“. І те, що це сталося, — це ще одне свідчення, що ще одне табу знято, ще одна стіна впала. І я не думаю, що інші теми будуть складнішими за Patriot”, — зазначив глава МЗС.


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