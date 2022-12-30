Україна наступного року може отримати ATACMS та західні танки: Кулеба розповів, від чого це залежить

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наступного року Україна отримає ракети ATACMS та західні танки, але все залежатиме від ситуації на полі бою.

В інтерв’ю РБК-Україна він сказав, що має впевненість, що союзники передадуть Україні танки західного зразка, ракети ATACMS і сучасні ударні дрони.

“Коли ми почали про Patriot говорити з американцями, ми чули „ні“. І те, що це сталося, — це ще одне свідчення, що ще одне табу знято, ще одна стіна впала. І я не думаю, що інші теми будуть складнішими за Patriot”, — зазначив глава МЗС.