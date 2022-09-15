Україна, Молдова та Румунія створюють новий тристоронній формат

Сьогодні в Одесі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з міністрами закордонних справ Молдови та Румунії. На зустрічі було прийнято спільне комюніке.

“Сьогодні в Одесі я приймав міністрів закордонних справ Молдови та Румунії, щоб створити новий тристоронній формат”, – написав Кулеба у Twitter.

Разом з міністрами енергетики глави МЗС домовилися про реалізацію низки проектів, які розширять постачання електроенергії з України до Молдови та Румунії.

Міністри також обговорили євроінтеграційний процес України та Молдови.

У загальному комюніке сторони засудили агресію Росії проти України, засудили захоплення Запорізької атомної електростанції, домовилися укласти тристоронню угоду з метою зміцнення взаємопов’язаності енергопостачання між трьома країнами, домовилися тісно співпрацювати зі збільшення двосторонніх комерційних поставок електроенергії. Докладніше – на сайті МЗС.