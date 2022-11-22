Політика

Україна має звільнити ще близько двох тисяч окупованих Росією населених пунктів, – Зеленський

22 Листопада 2022 21:36
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зеленський

Росіяни на окупованих територіях знищують інфраструктуру, а при втечі – крадуть обладнання, яке забезпечувало життєдіяльність населеного пункту.

Про це 22 листопада заявив президент Володимир Зеленський під час виступу перед Конгресом мерів і голів муніципалітетів Франції.

“Загалом міст та сіл, які нам ще належить звільнити та відновити, – близько двох тисяч. Мінімум десятки з них зруйновані ударами російської армії повністю, як Маріуполь чи Волноваха. Коли ж український прапор повертається на звільнену територію, ми робимо все, щоб разом із ним повернулося нормальне життя. Ось чому Україна так вдячна всім, хто підтримує нас, нашу оборону, фінанси, відбудову. Це буквально допомога в порятунку життя”, – сказав глава держави.

Зеленський розповів учасникам засідання про те, як росіяни знищують інфраструктуру на окупованих територіях, а коли втікають – крадуть усе обладнання, яке забезпечувало життєдіяльність міста.


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