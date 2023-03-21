Україна і Японія підписали заяву про особливе глобальне партнерство

Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кіcіда підписали спільну заяву про особливе глобальне партнерство між країнами.

Церемонія підписання відбулася перед початком прес-конференції лідерів у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Цей документ відображає наші цінності, які ми разом захищаємо, і наші прагнення, які ще належить реалізувати. Ми досягли найзмістовніших відносин за понад 30 років, але це лише фундамент для того, що можемо досягти надалі”, – сказав Зеленський.

Президент переконаний, що партнерство України та Японії посилює глобальну безпеку і наближає час, коли нарешті зможемо повернути мир та гарантувати стабільність життю і українців, і всіх народів світу.