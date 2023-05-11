Політика

Україна хоче переломити ситуацію на полі бою цього року, – Резніков

11 Травня 2023 20:26
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війна, Резніков

Україна хоче переломити ситуацію на полі бою цього року, а наші Збройні Сили вже показали, що перемога для нас є реалістичною.

Такий коментар дав міністр оборони України Олексій Резніков виданню El Mundo.

Зокрема, він заявив, що завдяки підтримці Заходу Україна виконує місію засновників НАТО. Бо українські військові – це щит Європи на Сході від російської загрози.

“Для нас час має вирішальне значення. Продовження або заморожування війни означає втрати людей і людські страждання”, – сказав міністр.

Він також додав, що цього року Україна хоче змінити ситуацію на полі бою. Українська армія вже показала на полі бою, що перемога можлива і для її досягнення потрібна підтримка.


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