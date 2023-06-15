Україна фактично відіграє роль східного флангу НАТО, – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що Україна вже виконує функцію східної межі НАТО, обороняючи демократичну, цивілізовану Європу від варварської Росії.

Про це пише “Голос Америки“.

За словами Резнікова, захист Європи для України – це “не просто абстрактне поняття”, до того ж країна вже відіграє роль східного флангу НАТО, “захищаючи демократичну, цивілізовану Європу від варварської Росії”.

Також сподівається, що під час саміту у Вільнюсі блок чітко визначить, коли і як Україна може отримати повне членство в Альянсі.

“Ми вже досягли разючих результатів у боротьбі з Росією, завдяки нашій роботі з країнами-членами Альянсу. Ми вже зібрали неймовірно різноманітний склад зброї та техніки. Ми побудували логістичні маршрути з країн НАТО до нас, які є логістичними маршрутами безпрецедентної складності, організували навчальні програми в країнах НАТО. Ми будемо зміцнювати таку співпрацю і надалі”, – сказав міністр оборони України.

Резніков підтвердив прагнення досягти максимальної взаємосумісності з Альянсом за допомогою стандартів НАТО.

“Наша мета – виконати все, що знаходиться в компетенції Міністерства оборони і Збройних Сил України, побудувати всі практичні речі таким чином, щоб Вільнюс мав максимальний простір для прийняття необхідних політичних рішень на рівні глав держав”, – додав міністр.