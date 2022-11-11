Політика

Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю

11 Листопада 2022 17:22
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білорусь

На північному кордоні України зводять стіну, прикордонні з Росією області також укріплюють фортифікаціями.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

“На півночі кипить інша робота – тут зводять стіну на кордоні з Білоруссю.

Рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом – це інженерні загородження, які будують на Волині. Таким чином вже облаштовано близько 3 км кордону, роботи тривають. Це ще не все, але подробиць розкривати не будемо. Також роботи ведуться і в Рівненській, і в Житомирській областях”, – повідомив Тимошенко.

За його словами, фортифікаційні споруди облаштовують і в регіонах, які межують з Росією. Тимошенко додав, що українські прикордонники мають “все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу”.


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