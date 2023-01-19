Політика

Угорщина заблокувала новий транш допомоги ЄС Україні, – ЗМІ

19 Січня 2023 18:45
61
Угорщина

Угорщина заблокувала сьомий транш збройової підтримки України від Європейського Союзу. Йдеться про пів мільярда євро.

Про це інформує RMF FM з посиланням на слова високопоставленого дипломата ЄС у Брюсселі.

Повідомляється, що під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у найближчий понеділок країни тиснутимуть на Будапешт. Адже досі Угорщина, яка не надсилає зброю Україні, утримувалася від голосування щодо наступних траншів допомоги, проте й не блокувала цю підтримку.

Нині угорське вето викликає велике обурення серед дипломатів, оскільки воно не має виправдання, окрім того, що країна надає перевагу Росії.

Повідомляється, що в ЄС є варіанти виходу з цієї ситуації. На початку грудня 2022 року Угорщина заблокувала 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україні, тоді ЄС прийняв законодавчий акт, який дає змогу доставляти цю допомогу в обхід країні. Цього було достатньо, аби Угорщина поступилася, і врешті 27 країн змогли прийняти пакет.

Дипломати припускають, що якщо Будапешт відмовиться від збройової допомоги Україні, ЄС може прийняти таке рішення й у 26 країнах.

“Невеликій, проросійській державі, яка має винятки з усіх санкцій, важко диктувати позицію всьому ЄС”, – наголосив дипломат ЄС для відомства.

Крім того, Угорщина викликає ще більше роздратування, оскільки без обґрунтування хоче виключити кількох олігархів РФ зі списку санкцій ЄС.

“Це все одно, що просити амністію для засудженого, тому що ті, хто в чорному списку, є в ньому, тому що є докази”, – сказав довірений представник.

Бюджет Фонду миру сьомий транш на озброєння для України, який блокує Угорщина, становить 5,6 млрд євро. У грудні 2022 року його збільшили на 2 млрд євро з можливістю ще одного збільшення майже до 11 млрд євро.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Січня 2023 19:29
48

Дев’ять країн обіцяють “безпрецедентний” пакет допомоги Україні
19 Січня 2023 19:02
28

Українські військові майже 30 разів атакували райони зосередження росіян та склад боєприпасів, – Генштаб
19 Січня 2023 17:33
42

Глава Євроради Шарль Мішель виступив у Верховній Раді
19 Січня 2023 17:05
44

Данія передасть Україні 19 самохідних артилерійських установок Caesar
19 Січня 2023 16:08
53

Удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до 46
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
усі думки