Політика

Угорщина накладе вето на санкції ЄС проти російської ядерної енергетики – Орбан

27 Січня 2023 12:09
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Угорщина

Угорщина накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, що стосуються ядерної енергетики.

Про це заявив прем’єр-міністр Віктор Орбан, пише Reuters.

Україна закликала ЄС включити російську державну ядерну енергетичну компанію “Росатом” в десятий санкційний пакет.

Орбан в п’ятницю повторив, що на санкції щодо ядерної енергетики “очевидно, має бути накладено вето”.

“Ми не дозволимо реалізувати план включення ядерної енергетики до санкцій. Про це не може бути й мови”, – сказав угорський прем’єр.

Як відомо, Угорщина продовжує з “Росатомом” будівництво нових енергоблоків своєї АЕС “Пакш”.


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