Політика

Удари РФ по енергоінфраструктурі рівнозначні застосуванню зброї масового ураження, – Зеленський

21 Листопада 2022 15:56
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війна, зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія знищує енергетичну інфраструктуру України.

Про це він заявив під час виступу на асамблеї НАТО.

“Росія зробила ставку на геноцидну політику, саме тому знищує нашу енергетичну інфраструктуру. Вбити електрику, водо- та теплопостачання взимку – це і є метою Росії, поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу. Це рівнозначно застосуванню зброї масового ураження. Абсолютний злочин”, – сказав глава держави.

За словами Зеленського, буде правильним, якщо країни-члени НАТО визнають у своїх парламентах Росію державою-спонсором тероризму.


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