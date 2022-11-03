Політика

Ударні угруповання у білорусі можуть бути сформовані через два-три місяці, – Генштаб

3 Листопада 2022 13:00
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війна, білорусь

На формування ударного угруповання для нападу на Україну з Білорусі необхідно щонайменше 2-3 місяці.

Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 3 листопада.

“На даний час переміщення (військових РФ до Білорусі) здійснюється за рахунок мобілізованих. Для цього ударного угруповання необхідно провести підготовку військовослужбовців. Протягом найближчих тижнів це не очікується. Ми вважаємо, це може бути не раніше ніж через 2-3 місяці”, – зазначив Громов.

Він додав, що Росія намагається відволікти увагу України і змусити відтягнути українські війська зі сходу та півдня на північ, до Білорусі.

За його словами, відбувається перекидання з російської території здебільшого підрозділів першої танкової армії та другої мотострілецької дивізії, які розміщуються на основних військових полігонах Білорусі.

Зокрема, впродовж жовтня переміщено близько півтори тисячі залізничних платформ з озброєнням та військовою технікою, до 200 пасажирських вагонів та понад 100 вантажних вагонів з військовим майном.

Він відзначив, що “особливу роль” відводять авіабазі в населеному пункті Лугінець, Брестська область, де розміщуються іранські безпілотники, а також певна кількість їхніх операторів.

“Наші підрозділи готові до будь яких дій з боку противника. Ситуація контрольована і цілком стабільна”, – сказав Громов, додавши, що на даний час перекидання техніки і військових до Білорусі ніяк не впливає на Україну.


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