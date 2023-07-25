Політика

У ЮНЕСКО “шкодують” про загибель пропагандиста Журавльова

25 Липня 2023 08:50
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ЮНЕСКО

Генеральна директорка ЮНЕСКО Одра Азуле висловила “жаль” після загибелі російського пропагандиста та військового злочинця Ростислава Журавльова. Їй відповів голова зовнішньополітичного комітету Верховної Ради Олександр Мережко, який нагадав, що Журавльов не був журналістом.

На офіційному сайті організації опублікували заяву Азуле, в якій вона “шкодує за смертю Журавльова і закликає до розслідування обставин”.

“Журналісти відіграють вирішальну роль в інформуванні світу про конфліктні ситуації і мають бути захищені. Я повторюю свій заклик до дотримання міжнародного гуманітарного права”, — заявила вона.

У своєму Twitter Мережко написав, що пропагандисти не є журналістами.

“Вони військові злочинці. Так само, як і нацистський пропагандист Юліус Штрайхер, якого Нюрнберзький трибунал віддав під суд. Російські пропагандисти вчиняють такий самий злочин — злочин проти людяності”, — заявив парламентар.


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