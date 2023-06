У ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти РФ

Посли Європейського Союзу погодили 11-й пакет санкцій проти РФ, повідомляє Шведське головування в Раді ЄС у Twitter.

“Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій і окремим лістингам.

#COREPER II | Today, the EU Ambassadors agreed on the 11th package of sanctions against Russia. The package includes measures aimed at countering sanctions circumvention and individual listings.