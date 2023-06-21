Політика

У ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти РФ

21 Червня 2023 16:16
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санкції, росія

Посли Європейського Союзу погодили 11-й пакет санкцій проти РФ, повідомляє Шведське головування в Раді ЄС у Twitter.

“Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій і окремим лістингам.

Від самого початку вторгнення РФ в Україну Європейський союз запровадив уже 10 пакетів обмежень. Під санкції потрапили російські чиновники, олігархи, юридичні особи та компанії, які допомагають Кремлю вести загарбницьку війну проти України.


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