Політика

У Тбілісі приземлився перший за чотири роки літак із Москви

19 Травня 2023 13:06
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Сьогодні в аеропорту Тбілісі приземлився літак російської авіакомпанії “Азимут”, яка напередодні отримала дозвіл на відновлення польотів з Росії до Грузії.

Як пише видання “Новини Грузії”, рейс російської авіакомпанії вилетів з московського аеропорту Внуково вранці. Довідкова аеропорту заявляла, що рейс прибуде о 13.40 (12:40 за київським часом). Однак він приземлитися раніше заявленого часу – о 13:20 (12:20 за Києвом).

Сьогоднішній рейс “Азимута” в Тбілісі – перший прямий рейс між Росією і Грузією з 2019 року.

Колона протестувальників зібралася опівдні на площі Республіки і звідти вирушила до аеропорту. В аеропорту Тбілісі заздалегідь була мобілізована поліція. Зал очікування закрили, будівлю аеропорту оточили правоохоронці. Вони відмовлялися називати причину.

Зокрема, як пише “Новини Грузії”, у будівлю аеропорту поліція не пропустила кілька людей з плакатом “Російський літак йди н****”.


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У Тбілісі приземлився перший за чотири роки літак із Москви
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