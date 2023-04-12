Політика

У Тайвані вважають, що Китай готується почати війну

12 Квітня 2023 17:34
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китай, Тайвань

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що Китай, схоже, намагається підготуватися до початку війни проти його країни. Перед цим китайські війська імітували удари по «ключових цілях» на території Тайваню.

В інтерв’ю CNN глава МЗС Тайваню заявив, що «китайські лідери двічі подумають», перш ніж вирішать застосувати силу проти острівної країни.

Так, він підтвердив, що Тайвань має все необхідне для свого захисту, а країна посилювала військові тренування та працювала над збільшенням своїх спроможностей.

«Незалежно від того, 2025 чи 2027 рік, чи навіть пізніше, Тайваню просто потрібно підготуватися», — сказав він.

Міністр зауважив, що на ймовірну підготовку до війни вказують військові навчання Китаю, а також риторика Пекіна. Так, Тайвань засудив військові навчання й заявив, що твердо захищатиме свій суверенітет без ескалації конфлікту.

Глава МЗС Тайваню попросив світову спільноту закликати Пекін припинити погрожувати й готуватися до війни.

Джозеф Ву також заявив NBC News, що Китай не може диктувати, як міжнародні союзники Тайваню мають взаємодіяти з ним.

Американський інститут у Тайвані, який де-факто є посольством США, заявив, що уважно стежить за навчаннями Китаю та впевнений, що в регіоні є достатньо ресурсів і можливостей для забезпечення миру та стабільності.

Тим часом глава Китаю Сі Цзіньпін 12 квітня приїхав з інспекцією на військово-морський флот командування південного напрямку китайської армії. Державні ЗМІ Китаю зазначають, що він наголосив на зміцненні підготовки та боєготовності армії, а також на прискоренні трансформації для підвищення рівня модернізації збройних сил на всіх фронтах.


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