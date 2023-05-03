Політика

У Стамбулі пройде зустріч заступників міністрів оборони України та РФ щодо зернової угоди

3 Травня 2023 10:27
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туреччина, зерно

На 5 травня заплановано зустріч у Стамбулі на рівні заступників міністрів оборони Туреччини, Росії та України, передбачається обговорення продовження зернової ініціативи. Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє Anadolu.

Раніше Акар провів зустрічі з головою міноборони країни-агресора Сергієм Шойгу у Москві та з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим у Туреччині.

За його словами, “під час обох зустрічей обговорювалася тема зернового коридору” і сторони підтримали пропозицію Туреччини щодо проведення 5 травня у Стамбулі зустрічі з цього питання на рівні заступників міністрів оборони, на якій, як сказав Акар, “планується обговорити й низку інших питань”.

“Сподіваємося, що зернову угоду буде продовжено без зволікань, тому що ця ініціатива важлива не лише для миру та стабільності в регіоні, але й для постачання продовольства до країн, що його потребують”, – сказав глава міноборони Туреччини.


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