У США вітають можливу розмову лідера Китаю з Зеленським

У Вашингтоні вітають можливу розмову лідера Китаю Сі Цзіньпіна й президента України Володимира Зеленського, що стане першим контактом такого рівня між обома державами після початку повномасштабної війни.

Про це на брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

“Ми заохочували президента Сі до контакту з президентом Зеленським, бо вважаємо, що пан Сі повинен сам почути український погляд (на війну в Україні), а не лише російський. Ми насправді обстоювали перед Пекіном думку, що цей контакт повинен відбутись. Ми робили це публічно й непублічно”, – наголосив він.

Представник Білого дому зауважив, що наразі українська сторона не отримала підтвердження розмови Зеленського й Сі, але у США сподіваються, що це все ж станеться.

“Це буде хорошою річчю, бо потенційно привнесе більше балансу й поглядів у підхід КНР до цього (війни в Україні). І ми сподіваємось, що й далі відмовлятимемо їх від того, аби вони вирішили надати Росії летальну допомогу, про що ми, очевидно, попереджали”, – зазначив Салліван.