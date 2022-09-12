Політика

У США побоюються, що енергетична криза в ЄС послабить підтримку України, – CNN

12 Вересня 2022 19:11
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США переймаються, що на тлі стрімкого зростання витрат на енергоносії, спричиненого російським вторгненням, підтримка санкційного тиску на Росію в Європі може знизитися.

Про це повідомляє CNN.

“Путін робить ставку на те, що він буде жорсткішим, ніж українці, європейці та американці, що він зможе виснажити українців, задушити їхню економіку”, – заявляв директор ЦРУ Вільям Бернс.

США доклали значних зусиль, аби забезпечити поставки газу до європейських країн. Офіційні особи Білого дому наполягають, що видимих розколів у Європі не помітили, а дії президента РФ Володимира Путіна передбачали. За їх словами, це лише зміцнює рішучість європейських союзників.

Вже інші офіційні особи США заявляють, що існує реальний ризик того, що зростання вартості електроенергії та наближення зими може вплинути на населення ЄС. Одним з прикладом стали протести у Чехії, які відбулись нещодавно. Таким чином, люди можуть почати виступати проти санкційної політики Європейського союзу та подальшої допомоги Україні.


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