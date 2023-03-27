У Росії одне з міст хочуть перейменувати на Сталінград

У Росії почали вивчати громадську думку щодо перейменування Волгограда на Сталінград. За результатами опитування влада вирішить, чи проводити референдум.

Про це ТАСС розповів співголова громадської ради щодо повернення місту історичної назви, голова Волгоградської міської ради ветеранів Олександр Струков.

“Від сьогодні ініціативні групи працюватимуть у районах міста [Волгограда] – вивчать громадську думку. Сьогодні у нас поки що один район – Дзержинський. Завтра у трьох районах працюватимуть групи. І так до кінця тижня”, – сказав він.

Струков додав, що дослідження громадської думки щодо перейменування міста відбуватиметься у форматі зустрічей із громадськими організаціями. Так, 27 березня заплановано збори за участі понад 100 осіб.