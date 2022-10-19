Політика

У разі оголошення “часткової мобілізації”, ситуація у Білорусі буде ще складнішою, ніж в РФ, – ГУР

19 Жовтня 2022 12:51
46
розвідка, білорусь

Лукашенко намагається продовжувати робити гучні заяви та показувати Путіну, що він виконує союзницькі зобов’язання.

Про це повідомляє ГУР МО.

“Білоруська влада уважно спостерігає за безладом, що відбувається в рамках так званої “часткової мобілізації” в рф та розуміє, що у разі оголошення часткової мобілізації в рб, ситуація буде ще складнішою й може призвести до соціального вибуху в країні При цьому, незаконний білоруський режим все більше усвідомлює усю небезпеку прийняття ним рішення стосовно відкритого приєднання до широкомасштабної збройної агресії рф проти України”, – йдеться в повідомленні.

За даними ГУР МО, Лукашенко намагається продовжувати робити гучні заяви та показувати Путіну, що він виконує союзницькі зобов’язання, відволікаючі значну частину резервів ЗСУ від можливого їх застосування на фронті на сході та півдні України.

“Крім того, під виглядом активізації мобілізаційних заходів білоруськими спеціальними службами приховано вивчається можлива реакція суспільства та готовність долучитися до протестних заходів. Зазначене свідчіть, що самопроголошена білоруська влада не впевнена у підтримці широкими верствами населення рішень щодо участі своєї країни у воєнних авантюрах рф”, – додали в Головному управлінні розвідки.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Жовтня 2022 14:42
55

Ізраїль виключив надання Україні зброї
19 Жовтня 2022 14:54
44

Путін ввів воєнний стан на окупованих українських територіях
19 Жовтня 2022 12:36
22

Обстріли Куп’янського району: поранені двоє рятувальників, пошкоджені три швидкі
19 Жовтня 2022 11:56
98

Німеччина передала черговий пакет військової допомоги Україні
19 Жовтня 2022 11:39
42

На Херсонщині збили вертоліт окупантів
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Війну зупинить крах диктатур
Александр КИРШ

Исконно украинская москва
Віталій ПОРТНИКОВ

Визнайте Косово!
Юрій БУТУСОВ

Україна має негайно укласти угоду з Маском
Александр КИРШ

После 10 октября: момент истины
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін просто вбиває, а не мститься
усі думки