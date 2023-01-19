Політика

У Пентагоні не бачать ознак підготовки нового наступу РФ

19 Січня 2023 15:09
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війна

Представник Об’єднаного комітету начальників штабів США полковник Дейв Батлер заявив про відсутність ознак підготовки Росією нового масштабного наступу в Україні.

Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

Батлер пояснив, що жодних нових наступальних угруповань РФ останнім часом створено не було.

«Наразі ми не бачили можливості російських військових на передовій. Російські війська розповсюдилися від Харкова до Херсона. Зараз особисто я не бачу, щоб насувався великий російський наступ. Але й далі спостерігатимемо», — заявив представник Пентагону.

Говорячи ж про найманців ПВК Вагнера, яких кремлівський режим активно використовує на Бахмутському напрямі, не зважаючи на жодні втрати, він запевнив, що дані формування не здатні істотно змінити ситуацію.

«Ми бачили, як група Вагнера використовує в’язнів та призовників, відправляючи їх уперед. Те, що ми назвали гарматним м’ясом, яке призначене на забій. Просто сотні людей було вбито, оскільки їх відправили туди зі слабким захистом. А потім регулярні сили Вагнера приходять і шукають вразливі місця в українських лініях… Але сил Вагнера недостатньо, щоб рухатися полем бою і навколо», — наголосив Батлер.


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